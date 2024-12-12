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Манчестер Юнайтед рассматривает переход форварда Ювентуса в качестве альтернативы Дьёкерешу
Англичане имеют еще несколько запасных вариантов
Getty Images/Global Images Ukraine
В список трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на ближайшее трансферное окно попали несколько нападающих.
Сообщается, что английский клуб внимательно следит за ситуацией Душана Влаховича в "Ювентусе", ведь его контракт со "старой синьорой" истекает в июне 2026 года, поэтому "МЮ" может попытаться подписать нападающего по сниженной цене, если он не подпишет новое соглашение. Такой вариант считается альтернативой, если им не удастся подписать Виктора Дьёкереша из "Спортинга".
Также отмечается, что руководство "красных дьяволов" продолжает следить не только за Влаховичем и Дьёкерешем. В их списке также находится Виктор Осимхен, который принадлежит "Наполи", и Александер Исак из "Ньюкасла".
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Добавим, что в этом сезоне 24-летний Душан Влахович забил 10 голов и отдал 2 ассиста в 18 матчах на клубном уровне. По версии авторитетного портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.
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