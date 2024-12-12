Больше не нужны? Манчестер Юнайтед выставил на продажу трех футболистов - СМИ

"Манчестер Юнайтед" предложил испанскому гранду возможность подписать одного из трех игроков, которые будут доступны для продажи в следующем году.

Как сообщает издание El Nacional, представители "Манчестер Юнайтед" уже предложили "Барселоне" Маркуса Рашфорда, которого Рубен Аморим не видит в своей команде. Испанский гранд может рассмотреть вариант с подписанием 27-летнего англичанина.

Читайте также Манчестер Юнайтед готов в январе рассмотреть трансферные предложения по своему звездному нападающему

Также известно, что в планы Аморима не входит 24-летний бразилец Антони и 32-летний хавбек Кристиан Эриксен, у которого в конце сезона заканчивается контракт с клубом.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ранее "Пари Сен-Жермен" возобновил интерес к Маркусу Рашфорду, которого они пытались подписать еще летом. Авторитетный сайт Tranfsermarkt оценивает его трансферную стоимость в 60 миллионов евро.