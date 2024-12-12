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Больше не нужны? Манчестер Юнайтед выставил на продажу трех футболистов - СМИ

Англия

Английский клуб уже связался с потенциальными покупателями

Больше не нужны? Манчестер Юнайтед выставил на продажу трех футболистов - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" предложил испанскому гранду возможность подписать одного из трех игроков, которые будут доступны для продажи в следующем году.

Как сообщает издание El Nacional, представители "Манчестер Юнайтед" уже предложили "Барселоне" Маркуса Рашфорда, которого Рубен Аморим не видит в своей команде. Испанский гранд может рассмотреть вариант с подписанием 27-летнего англичанина.

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Также известно, что в планы Аморима не входит 24-летний бразилец Антони и 32-летний хавбек Кристиан Эриксен, у которого в конце сезона заканчивается контракт с клубом.

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Напомним, что ранее "Пари Сен-Жермен" возобновил интерес к Маркусу Рашфорду, которого они пытались подписать еще летом. Авторитетный сайт Tranfsermarkt оценивает его трансферную стоимость в 60 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Андрей Журба
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