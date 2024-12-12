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Аморим назвал главную цель Манчестер Юнайтед

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Амбициозно

Аморим назвал главную цель Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает победу в английской Премьер-лиге главной целью команды.

"Это огромный клуб. Если вы не выигрываете, уходит тренер, уходят игроки. Мы хотим привести этот клуб к победе в Премьер-Лиге и стать элитным клубом, каким он и должен быть. Это главная цель этого клуба", — цитирует португальца журналист Фабрицио Романо.

По итогам 15-ти туров АПЛ "МЮ" занимает 13-е место в турнирной таблице.

Напомним, Аморим возглавил "красных дьяволов" 1 ноября этого года.

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АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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