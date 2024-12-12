Аморим назвал главную цель Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает победу в английской Премьер-лиге главной целью команды.

"Это огромный клуб. Если вы не выигрываете, уходит тренер, уходят игроки. Мы хотим привести этот клуб к победе в Премьер-Лиге и стать элитным клубом, каким он и должен быть. Это главная цель этого клуба", — цитирует португальца журналист Фабрицио Романо.