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Лондонский клуб хочет подписать сразу двух звезд Лилля
Серьёзные намерения
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" хочет совершить блестящую трансферную работу, попытавшись подписать Джонатана Дэвида и Эйнджела Гомеса из "Лилля" летом следующего года.
Согласно информации от источников TBR Football, руководство "шпор" уже провело переговоры с представителями двух 24-летних футболистов. Их контракты с французским клубом истекают в конце этого сезона, поэтому лондонский клуб стремится подписать игроков в качестве свободных агентов, не потратив ни копейки за их переход.
Ожидается, что ни один из этих футболистов не подпишет новое соглашение с "Лиллем". Они уже сообщили клубу о своем желании покинуть команду после того, как их контракт закончится в июне следующего года.
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Добавим, что "Тоттенхэм" сейчас находится на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав лишь 20 очков после 15-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.
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