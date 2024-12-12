Лондонский клуб хочет подписать сразу двух звезд Лилля

"Тоттенхэм" хочет совершить блестящую трансферную работу, попытавшись подписать Джонатана Дэвида и Эйнджела Гомеса из "Лилля" летом следующего года.

Согласно информации от источников TBR Football, руководство "шпор" уже провело переговоры с представителями двух 24-летних футболистов. Их контракты с французским клубом истекают в конце этого сезона, поэтому лондонский клуб стремится подписать игроков в качестве свободных агентов, не потратив ни копейки за их переход.

Ожидается, что ни один из этих футболистов не подпишет новое соглашение с "Лиллем". Они уже сообщили клубу о своем желании покинуть команду после того, как их контракт закончится в июне следующего года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что "Тоттенхэм" сейчас находится на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав лишь 20 очков после 15-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.