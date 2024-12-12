Прошлогодний победитель Кубка Либертадорес хочет вернуть игрока Тоттенхэма в бразильскую Серию А

Ришарлисон, который прибыл в "Тоттенхэм" в июле 2022 года, никогда не был единодушным фаворитом "шпор". Экс-игрок "Эвертона" не рассматривается как стартовый центрфорвард в глазах Анге Постекоглу, а приход Доминика Соланке этим летом лишь усиливает эту мысль. Кроме того, его травма подколенного сухожилия, которую 27-летний футболист получил в начале ноября, безусловно, не поможет ему вновь обрести игровое время. Пока его ситуация в Лондоне осложняется, один клуб взял на себя обязательство возродить его карьеру.

По информации Ge Globo, "Флуминенсе" стремится вернуть Ришарлисона на родину, где он провел полтора года в составе "трехцветных". Прошлогодний победитель Кубка Либертадорес уже установил первый контакт с 27-летним футболистом и готов сделать предложение "Тоттенхэму". Цель бразильского клуба - подписать нападающего накануне клубного чемпионата мира, который состоится летом следующего года.

Добавим, что в этом сезоне Ришарлисон провел 7 матчей, где отметился голом и результативной передачей.