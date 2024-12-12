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Европейские топ-клубы следят за 16-летним вундеркиндом из MLS

Англия

Есть несколько желающих команд, которые готовы подписать с ним контракт

Европейские топ-клубы следят за 16-летним вундеркиндом из MLS

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" считаются очевидными фаворитами на подписание 16-летнего вундеркинда из MLS. Оба английских клуба готовы предложить ему просмотр во время одной из тренировок с основной командой.

Сообщается, что Нимфаша Берхимас, который принадлежит американскому "Шарлотт", обратил на себя внимание со стороны нескольких европейских топ-клубов, среди которых называют "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Реал Мадрид" и "Боруссию Дортмунд“. Скауты этих команд высоко оценивают талант юного нападающего.

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В этом году 16-летний американец уже успел выйти на поле в трех матчах МЛС. Он забил 6 голов в 21 матче в молодежной лиге.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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