Рууд ван Нистелрой - о работе в Лестере: Это была замечательная неделя

Рууд ван Нистелрой поделился собственными впечатлениями после своей первой полноценной рабочей недели на должности главного тренера "Лестера".

"Это было невероятно. Я имел возможность использовать первые два матча, чтобы лучше понять игроков, и то, чего мы пытаемся достичь вместе. Мы провели несколько тренировок, мы продолжаем двигаться дальше. Это была замечательная неделя. Завтра у нас состоится еще одна тренировка, мы будем работать над тем, чтобы улучшить нашу игру".

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Напомним, что в конце ноября Рууд ван Нистелрой возглавил "Лестер". Под его руководством "лисы" уже провели две игры: домашняя победа над "Вест Хэмом" (3:1) и волевая ничья с "Брайтоном" (2:2).