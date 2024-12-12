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Манчестер Сити осуждает расистские оскорбления в адрес своего ветерана
Английский клуб опубликовал заявление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" выступил с решительным заявлением относительно расистских оскорблений, которым подвергся правый защитник команды Кайл Уокер после матча против "Ювентуса" (2:0).
В официальном обращении клуб осудил любое проявление дискриминации, независимо от того, где оно происходит - на стадионе или в сети Интернет.
"Манчестер Сити" решительно осуждает расистские оскорбления, которым Кайл Уокер подвергся в Интернете после вчерашнего матча.
Мы не приемлем дискриминацию любого рода, будь то на стадионе или в Интернете.
Мы окажем Кайлу полную поддержку после отвратительного отношения", - говорится в заявлении Сити.
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