Манчестер Сити осуждает расистские оскорбления в адрес своего ветерана

"Манчестер Сити" выступил с решительным заявлением относительно расистских оскорблений, которым подвергся правый защитник команды Кайл Уокер после матча против "Ювентуса" (2:0).

В официальном обращении клуб осудил любое проявление дискриминации, независимо от того, где оно происходит - на стадионе или в сети Интернет.

"Манчестер Сити" решительно осуждает расистские оскорбления, которым Кайл Уокер подвергся в Интернете после вчерашнего матча.

Мы не приемлем дискриминацию любого рода, будь то на стадионе или в Интернете.

Мы окажем Кайлу полную поддержку после отвратительного отношения", - говорится в заявлении Сити.