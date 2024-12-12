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Два топ-клуба АПЛ ведут борьбу за брата ключевого футболиста Арсенала

Англия

Он тоже футболист

Два топ-клуба АПЛ ведут борьбу за брата ключевого футболиста Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Два английских топ-клуба готовы бороться за подписание брата ключевого защитника лондонского "Арсенала" Юрриена Тимбера. Его близнец играет в чемпионате Нидерландов.

Как сообщает издание Football Transfers, 23-летний Квинтен Тимбер из "Фейеноорда" привлекает внимание двух топ-клубов АПЛ, которые стремятся усилить свой состав. В следующем году "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" подготовят свои предложения игроку.

"Ливерпуль" рассматривает Тимбера как альтернативный вариант Мартину Субименди. Нынешний главный тренер "красных" Арне Слот уже работал с 23-летним полузащитником в "Фейеноорде". Вместе с ним они выигрывали Эредивизи в сезоне 2022/23.

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В этом сезоне Квинтен Тимбер провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 4 голами и двумя ассистами. Его стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.

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Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Фейеноорд (Роттердам) Квинтен Тимбер
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Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Андрей Журба
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