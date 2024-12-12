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Капитан Манчестер Сити отреагировал на расистские оскорбления в его сторону после матча в Лиге чемпионов

Англия

Это просто ужасно

Капитан Манчестер Сити отреагировал на расистские оскорбления в его сторону после матча в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уокер отреагировал на расистские оскорбления, которые были адресованы в его сторону после матча в Лиге чемпионов с "Ювентусом" (2:0), который английская команда проиграла.

"Никто не должен получать такие ужасные расистские и угрожающие сообщения, которые я получил после вчерашнего матча. Инстаграм должен отреагировать и прекратить это ради всех, кто страдает от этого. Это неприемлемо. Я также хочу сказать нашим болельщикам, что мы будем продолжать работать как команда для того, чтобы становиться лучше, совершенствоваться и вместе менять ситуацию", — написал Уокер в соцсетях.

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Ранее "Манчестер Сити" выступил с заявлением, в котором клуб осудил проявление дискриминации в сторону своего капитана.

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Кайл Уокер Манчестер Сити
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Опубликовал: Андрей Журба
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