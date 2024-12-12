Экс-защитник "Ливерпуля" рассказал почему звёздный нападающий подпишет контракт с "мерсисайдцами".

Джейми Каррагер в подкасте Stick to Football сказал своё мнение, что Салах останется в клубе.

"Он останется, поскольку я не уверен, что есть слишком много вариантов. Он не готов ехать в Саудовскую Аравию – он может сделать это через три года. Салах как футболист стремится побить рекорд по количеству голов - или что бы это ни значило для "Ливерпуля". Когда вы говорите о том, чтобы позволить игроку достичь этой стадии в своей карьере, мы все достигаем этой стадии, когда вам 32 или 33 года, и никто не приходит к вам через 18 месяцев, чтобы поговорить о новом контракте", - сказал Каррагер.

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Каррагер считает, что нужно продлить контракт с нападающим нужно на тех же условиях, которые у него сейчас.

"Лично я считаю, что он должен остаться на той же зарплате и заключить контракт на два года. Сейчас клуб может предложить ему контракт на один год, а он может захотеть на три — мы не знаем, что это будет. Я пытался получить информацию от клуба, потому что знал, что меня спросят об этом, но они ничего не говорят", - сказал Каррагер.

Контракт Мохамеда Салаха с "Ливерпулем" действителен до 2025 года. В этом сезоне Салах отметился 16 забитыми голами и 12 голевыми передачами во всех турнирах.