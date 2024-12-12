Основной вратарь «Ньюкасла» под вопросом на матч Английской Премьер-Лиги.

По информации журналиста DailyMail Крейга Хоупа, Ник Поуп получил травму колена в матче с «Брентфордом» в АПЛ (2:4).

Если он не сможет играть, то тренеру Эдди Хоу придётся ставить Мартина Дубравку.

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Поуп уже пропускал вторую половину прошлого сезона из-за травмы плеча.

В этом сезоне Ник Поуп сыграл в 17-ти матчах «Ньюкасла» во всех турнирах. Пропустил 22 мяча и 4 мяча отстоял «всухую».