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Основной вратарь Ньюкасла под вопросом на матч Английской Премьер-Лиги
Травм и так хватает в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Основной вратарь «Ньюкасла» под вопросом на матч Английской Премьер-Лиги.
По информации журналиста DailyMail Крейга Хоупа, Ник Поуп получил травму колена в матче с «Брентфордом» в АПЛ (2:4).
Если он не сможет играть, то тренеру Эдди Хоу придётся ставить Мартина Дубравку.
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Поуп уже пропускал вторую половину прошлого сезона из-за травмы плеча.
В этом сезоне Ник Поуп сыграл в 17-ти матчах «Ньюкасла» во всех турнирах. Пропустил 22 мяча и 4 мяча отстоял «всухую».
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Источник:DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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