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Манчестер Сити готов выложить 70 миллионов евро за центрбека Барселоны

Англия

Араухо может перейти в АПЛ

Манчестер Сити готов выложить 70 миллионов евро за центрбека Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" серьезно заинтересован в подписании центрального защитника "Барселоны" Рональда Араухо.

По данным издания El Nacional, "горожане" готовы выложить 70 миллионов евро за центрбека. "Сити" надеется, что игрок поможет команде стать еще более стабильной в обороне.

Контракт Араухо с "Барселоной" рассчитан до лета 2026 года.

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Барселона Манчестер Сити Рональд Араухо
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1 голосов
Источник:
El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 22:53
А Барса не надеется стать более сильной в обороне? Вон в Англии знают цену высоким, мощным защитникам в отличие от Барсы, где хотят ещё избавиться и от Криса. Дебилы блъ. Хорошие защитники на дороге не валяются.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
12.12.2024 в 22:53
А Барса не надеется стать более сильной в обороне? Вон в Англии знают цену высоким, мощным защитникам в отличие от Барсы, где хотят ещё избавиться и от Криса. Дебилы блъ. Хорошие защитники на дороге не валяются.
Ответить
0
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