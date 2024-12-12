Манчестер Сити готов выложить 70 миллионов евро за центрбека Барселоны

"Манчестер Сити" серьезно заинтересован в подписании центрального защитника "Барселоны" Рональда Араухо.

По данным издания El Nacional, "горожане" готовы выложить 70 миллионов евро за центрбека. "Сити" надеется, что игрок поможет команде стать еще более стабильной в обороне.

Контракт Араухо с "Барселоной" рассчитан до лета 2026 года.