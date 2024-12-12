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Манчестер Сити готов выложить 70 миллионов евро за центрбека Барселоны
Араухо может перейти в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" серьезно заинтересован в подписании центрального защитника "Барселоны" Рональда Араухо.
По данным издания El Nacional, "горожане" готовы выложить 70 миллионов евро за центрбека. "Сити" надеется, что игрок поможет команде стать еще более стабильной в обороне.
Контракт Араухо с "Барселоной" рассчитан до лета 2026 года.
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Источник:El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 22:53
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