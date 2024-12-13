Игроки "Вест Хэма" навестили Антонио в больнице

По информации MailSport, возрастные игроки лондонского клуба посетили Антонио для поддержки друга и планируют это сделать ещё раз.

Источник сообщает, что футболисту повезло остаться в живых и он чувствует себя хорошо. Перед матчем с "Вулверхэмптоном" он разговаривал с друзьями по FaceTime и шутил над ними. Также он поддерживал команду находясь в больнице.

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34-летнему Антонио сделали операцию на сломанной ноге, и ожидается, что он проведёт в больнице несколько недель. Под вопросом также его продолжение карьеры.

Напомним, в субботу 7 декабря Антонио попал в ДТП.