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Гвардиола: У меня проблемы с кожей, пищеварением. Я плохо сплю. Теряю ли я рассудок иногда? Да

Англия
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Наставник горожан – о тяжелом периоде клуба

Гвардиола: У меня проблемы с кожей, пищеварением. Я плохо сплю. Теряю ли я рассудок иногда? Да

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился эмоциями от кризиса в английской команде.

“У меня проблемы с кожей. Мне приходится принимать антигистаминные препараты в течение двух-трех лет. Я нервничаю иногда, да. У меня бывают плохие дни. Я плохо сплю, у меня проблемы с пищеварением, всегда приходится есть что-нибудь легкое. Только суп вечером. Грубость заставляет меня нервничать. Теряю ли я рассудок иногда? Да. То же происходит, когда я вне себя от радости. Я знаю, что это пройдет.

Я тот же тренер, что и 5 месяцев назад. Выигравший титул в Премьер-лиге. Иногда не нужно быть отличной командой, чтобы быть счастливым или наслаждаться, когда дела идут хорошо. Теперь ситуация, через которую мы проходим…”

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“Сейчас нет тренеров, игроков или компаний, которые не переживали одного или двух плохих месяцев. Это может произойти. Как все может пойти хуже и хуже? Поражение, поражение, поражение. Что они сделают? Они отправят меня домой? Я вернусь домой.

Что можно сделать в жизни? Принять это как должное. Это нужно принять. Это жизнь. В жизни не всегда все обстоит так, как хочется. Это сезон больших трудностей. Нам нужно обрести стабильность. Но если мы справимся, соперникам будет нелегко встречаться с нами", – сказал главный тренер.

В воскресенье "Сити" будет принимать "Манчестер Юнайтед".

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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Симченко
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