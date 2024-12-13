Гвардиола: У меня проблемы с кожей, пищеварением. Я плохо сплю. Теряю ли я рассудок иногда? Да

Тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился эмоциями от кризиса в английской команде.

“У меня проблемы с кожей. Мне приходится принимать антигистаминные препараты в течение двух-трех лет. Я нервничаю иногда, да. У меня бывают плохие дни. Я плохо сплю, у меня проблемы с пищеварением, всегда приходится есть что-нибудь легкое. Только суп вечером. Грубость заставляет меня нервничать. Теряю ли я рассудок иногда? Да. То же происходит, когда я вне себя от радости. Я знаю, что это пройдет.

Я тот же тренер, что и 5 месяцев назад. Выигравший титул в Премьер-лиге. Иногда не нужно быть отличной командой, чтобы быть счастливым или наслаждаться, когда дела идут хорошо. Теперь ситуация, через которую мы проходим…”