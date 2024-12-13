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Гвардиола: У меня проблемы с кожей, пищеварением. Я плохо сплю. Теряю ли я рассудок иногда? Да
Наставник горожан – о тяжелом периоде клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился эмоциями от кризиса в английской команде.
“У меня проблемы с кожей. Мне приходится принимать антигистаминные препараты в течение двух-трех лет. Я нервничаю иногда, да. У меня бывают плохие дни. Я плохо сплю, у меня проблемы с пищеварением, всегда приходится есть что-нибудь легкое. Только суп вечером. Грубость заставляет меня нервничать. Теряю ли я рассудок иногда? Да. То же происходит, когда я вне себя от радости. Я знаю, что это пройдет.
Я тот же тренер, что и 5 месяцев назад. Выигравший титул в Премьер-лиге. Иногда не нужно быть отличной командой, чтобы быть счастливым или наслаждаться, когда дела идут хорошо. Теперь ситуация, через которую мы проходим…”
“Сейчас нет тренеров, игроков или компаний, которые не переживали одного или двух плохих месяцев. Это может произойти. Как все может пойти хуже и хуже? Поражение, поражение, поражение. Что они сделают? Они отправят меня домой? Я вернусь домой.
Что можно сделать в жизни? Принять это как должное. Это нужно принять. Это жизнь. В жизни не всегда все обстоит так, как хочется. Это сезон больших трудностей. Нам нужно обрести стабильность. Но если мы справимся, соперникам будет нелегко встречаться с нами", – сказал главный тренер.
В воскресенье "Сити" будет принимать "Манчестер Юнайтед".
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