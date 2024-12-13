МЮ заинтересован в трансфере одноклубника Цыганкова

Усиление левого защитника является главной целью "Манчестер Юнайтед" зимой. В шорт-листе потенциальных кандидатов на эту позицию находятся Бен Чилвелл, Райан Аит-Нури и Альфонсо Дэвис, однако переговоры с ними пока поставлены на паузу.

По информации TEAMtalk, "красные дьяволы" нацелились на Мигеля Гутьерреса из "Жироны". Испанец хоть и имеет контракт с клубом до 2027 года, попросил руководство каталонцев продать его, и "МЮ" хотел бы воспользоваться этой ситуацией, чтобы попытаться договориться об отступных в размере 35 миллионов евро, прописанных в его контракте. Однако 50 процентов от будущей перепродажи находится в руках мадридского "Реала", и это усложняет переговоры, а "Жирона" надеется получить максимальную сумму отступных. В любом случае, в последние дни "МЮ" активизировал контакты с окружением игрока, чтобы получить актуальную информацию о его текущей ситуации.

Добавим, что в этом сезоне Мигель Гутьеррес провел 22 матча, где отметился 2 голами и 3 ассистами.