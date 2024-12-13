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Представитель Премьер-лиги следит за молодым талантом Ланса

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Футболист хорошо себя зарекомендовал в Лиге 1 и еврокубках

Представитель Премьер-лиги следит за молодым талантом Ланса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Босс "шпор" Анге Постекоглу пользуется полной поддержкой председателя правления Даниэля Леви и ему не грозит увольнение, несмотря на то, что его команда одержала лишь одну победу в последних пяти матчах Премьер-лиги. "Тоттенхэм" хочет усилить центр поля и обратил свое внимание в сторону представителя французского чемпионата.

По информации GiveMeSport, лондонцы следят за Анди Диуфом из "Ланса", который способен сыграть на позиции центрального и атакующего полузащитника.Постекоглу рассматривает возможность выхода на зимний рынок, поэтому французский клуб может получить официальное предложение по трансферу игрока уже в январе. По данным transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 10 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Анди Диуф провел 16 матчей, где отметился голом и одним ассистом.

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Александр Гресь
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