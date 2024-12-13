Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Представитель Премьер-лиги следит за молодым талантом Ланса
Футболист хорошо себя зарекомендовал в Лиге 1 и еврокубках
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Босс "шпор" Анге Постекоглу пользуется полной поддержкой председателя правления Даниэля Леви и ему не грозит увольнение, несмотря на то, что его команда одержала лишь одну победу в последних пяти матчах Премьер-лиги. "Тоттенхэм" хочет усилить центр поля и обратил свое внимание в сторону представителя французского чемпионата.
По информации GiveMeSport, лондонцы следят за Анди Диуфом из "Ланса", который способен сыграть на позиции центрального и атакующего полузащитника.Постекоглу рассматривает возможность выхода на зимний рынок, поэтому французский клуб может получить официальное предложение по трансферу игрока уже в январе. По данным transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 10 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Анди Диуф провел 16 матчей, где отметился голом и одним ассистом.
Популярное сейчас
- "Этот Киев не имеет ничего общего с командой, которая поражала всю Европу в 80-х с Лобановским". Сосьедад – Динамо. Обзор послематчевой испанской прессы
- Главный тренер Динамо кратко прокомментировал итоги матча Лиги Европы
- Без эмоций, без игры, без шансов. Реал Сосьедад - Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча
- Новый поворот. У Борнмута есть вариант с обменом Забарного на защитника Реала
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку