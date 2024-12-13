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Ньюкасл выставил ценник на один из главных активов клуба
Игрок может покинуть команду уже зимой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последнее время "Ньюкасл" испытал финансовые трудности и, как ожидается, будет вынужден продавать своих игроков в январе. Если будущее Триппьера и Альмирона на "Сент-Джеймс Парке" почти решено, то есть еще один футболист, которого клуб может отпустить.
По информации Football Insider, "сороки" готовы принять предложение по Харви Барнсу на фоне интереса со стороны других представителей Премьер-лиги. Заинтересованные клубы не захотят платить 39 млн фунтов стерлингов, которые "Ньюкасл" заплатил в 2023 году, и, скорее всего, ограничатся 30 млн фунтов стерлингов. Вингер впечатлял во время своего пребывания на поле в этом сезоне, но ему было трудно завоевать место в старте из-за формы Энтони Гордона на левом фланге.
Добавим, что в нынешней кампании Харви Барнс сыграл 17 матчей, где отметился 5 голами и одним ассистом.
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