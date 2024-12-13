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Арендованный игрок Арсенала получил серьезную травму в матче АПЛ

Англия

Футболист точно не сыграет в этом году

Арендованный игрок Арсенала получил серьезную травму в матче АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Фулхэма" Рис Нельсон, выступающий за этот клуб на правах аренды из лондонского "Арсенала", будет отсутствовать в течение нескольких недель из-за серьезной травмы.

Как сообщил главный тренер "дачников" Марко Силва во время своей пресс-конференции, Нельсон получил травму подколенного сухожилия в матче против "Брайтона" (3:1), из-за чего он будет вынужден пропустить около 10 недель.

Ожидается, что 25-летний англичанин вернется на поле в феврале 2025 года.

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В этом сезоне Рис Нельсон забил два гола и отдал один ассист в 13 матчах за "Фулхэм" во всех турнирах.

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Источник:
Fulham FC
Опубликовал: Андрей Журба
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