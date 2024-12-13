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АПЛ объявила имя лучшего игрока месяца в ноябре

Англия

Известен победитель

АПЛ объявила имя лучшего игрока месяца в ноябре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На официальном сайте Английской Премьер-лиги были опубликованы результаты голосования.

Приз лучшему футболисту месяца в АПЛ по итогам ноября получил Мохамед Салах из "Ливерпуля".

Напомним, что на награду вместе с 32-летним Салахом претендовали семь других игроков: Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Райан Гравенберх, Мартин Эдегор, Жоау Педро, Букайо Сака, Мохамед Салах и Йоан Висса.

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Добавим, что в ноябре Мохамед Салах забил 4 гола и отдал один ассист в трех играх АПЛ. Для египтянина эта награда стала шестой в чемпионате Англии.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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