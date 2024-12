АПЛ объявила имя лучшего игрока месяца в ноябре

На официальном сайте Английской Премьер-лиги были опубликованы результаты голосования.

Приз лучшему футболисту месяца в АПЛ по итогам ноября получил Мохамед Салах из "Ливерпуля".

Напомним, что на награду вместе с 32-летним Салахом претендовали семь других игроков: Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Райан Гравенберх, Мартин Эдегор, Жоау Педро, Букайо Сака, Мохамед Салах и Йоан Висса.

Who else? ????



Introducing your @EASPORTSFC Player of the Month, Mohamed Salah!#PLAwards | @LFC pic.twitter.com/K1fSNCaeUe