  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Ливерпуля рассказал, когда Кьеза сможет вернуться на поле
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Ливерпуля рассказал, когда Кьеза сможет вернуться на поле

Англия

Игрок пропустил более двух месяцев

Тренер Ливерпуля рассказал, когда Кьеза сможет вернуться на поле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о ситуации с физической формой Федерико Кьезы, который не попадал в заявку команды с начала октября.

"Федерико отсутствовал в течение длительного времени, он пропустил много матчей. На прошлой неделе он был болен, поэтому мы должны были подождать с его возвращением. Ему нужно набрать форму".

Читайте такжеАПЛ объявила имя лучшего игрока месяца в ноябре

"Все усложняет то, что мы играем очень много матчей. Ему нужно игровое время. Если футболист не играл пять-шесть месяцев, менеджеру трудно дать ему это время, потому что ты не знаешь, чего от него можно ожидать", — добавил Слот.

Также наставник "красных" сказал, что, возможно, матч Кубка Лиги против "Саутгемптона" станет хорошей возможностью для Кьезы, чтобы получить необходимую игровую практику.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Федерико Кьеза присоединился к "Ливерпулю" из "Ювентуса" летом 2024 года за 12 миллионов евро. За это время 27-летний итальянец провел лишь три матча за новый клуб, отметившись одним ассистом.

По теме
yellow-arrow
Микель Артета рассказал, вернется ли Зинченко на поле в следующей игре
yellow-arrow
Эдди Хау высказался относительно ситуации вокруг Сандро Тонали
yellow-arrow
АПЛ назвала имя лучшего тренера по итогам ноября
Ливерпуль Федерико Кьеза Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости