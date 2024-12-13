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Тренер Ливерпуля рассказал, когда Кьеза сможет вернуться на поле
Игрок пропустил более двух месяцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о ситуации с физической формой Федерико Кьезы, который не попадал в заявку команды с начала октября.
"Федерико отсутствовал в течение длительного времени, он пропустил много матчей. На прошлой неделе он был болен, поэтому мы должны были подождать с его возвращением. Ему нужно набрать форму".
"Все усложняет то, что мы играем очень много матчей. Ему нужно игровое время. Если футболист не играл пять-шесть месяцев, менеджеру трудно дать ему это время, потому что ты не знаешь, чего от него можно ожидать", — добавил Слот.
Также наставник "красных" сказал, что, возможно, матч Кубка Лиги против "Саутгемптона" станет хорошей возможностью для Кьезы, чтобы получить необходимую игровую практику.
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Напомним, что Федерико Кьеза присоединился к "Ливерпулю" из "Ювентуса" летом 2024 года за 12 миллионов евро. За это время 27-летний итальянец провел лишь три матча за новый клуб, отметившись одним ассистом.
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