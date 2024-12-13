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АПЛ назвала имя лучшего тренера по итогам ноября

Англия

Его команда лидирует в чемпионате

АПЛ назвала имя лучшего тренера по итогам ноября

Getty Images / Global Images Ukraine

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На официальном сайте АПЛ было объявлено имя лучшего тренера в чемпионате Англии по итогам ноября. Награду получил наставник "Ливерпуля" Арне Слот.

Для 46-летнего нидерландского специалиста эта награда стала первой в его карьере. Слот обошел в голосовании Гари О'Нила из "Вулверхэмптона" и Фабиана Хюрцелера из "Брайтона". "Ливерпуль" под его руководством выиграл все три поединка в АПЛ в ноябре. Сейчас "красные" находятся на первом месте в АПЛ, набрав 35 очков в 14 матчах.

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Также напомним, что Мохамед Салах из "Ливерпуля" стал лучшим игроком месяца в АПЛ в ноябре, получив свою шестую индивидуальную награду в чемпионате Англии.

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АПЛ Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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