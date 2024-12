АПЛ назвала имя лучшего тренера по итогам ноября

На официальном сайте АПЛ было объявлено имя лучшего тренера в чемпионате Англии по итогам ноября. Награду получил наставник "Ливерпуля" Арне Слот.

Для 46-летнего нидерландского специалиста эта награда стала первой в его карьере. Слот обошел в голосовании Гари О'Нила из "Вулверхэмптона" и Фабиана Хюрцелера из "Брайтона". "Ливерпуль" под его руководством выиграл все три поединка в АПЛ в ноябре. Сейчас "красные" находятся на первом месте в АПЛ, набрав 35 очков в 14 матчах.

???? La La La La La ????



Your @barclaysfooty Manager of the Month is Arne Slot!#PLAwards | @LFC

Three matches, three wins.



November = ✅ pic.twitter.com/KJaubAkrp1