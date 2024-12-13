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АПЛ назвала имя лучшего тренера по итогам ноября
Его команда лидирует в чемпионате
Getty Images / Global Images Ukraine
На официальном сайте АПЛ было объявлено имя лучшего тренера в чемпионате Англии по итогам ноября. Награду получил наставник "Ливерпуля" Арне Слот.
Для 46-летнего нидерландского специалиста эта награда стала первой в его карьере. Слот обошел в голосовании Гари О'Нила из "Вулверхэмптона" и Фабиана Хюрцелера из "Брайтона". "Ливерпуль" под его руководством выиграл все три поединка в АПЛ в ноябре. Сейчас "красные" находятся на первом месте в АПЛ, набрав 35 очков в 14 матчах.
???? La La La La La ????— Premier League (@premierleague) December 13, 2024
Your @barclaysfooty Manager of the Month is Arne Slot!#PLAwards | @LFC
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Three matches, three wins.
November = ✅ pic.twitter.com/KJaubAkrp1
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Также напомним, что Мохамед Салах из "Ливерпуля" стал лучшим игроком месяца в АПЛ в ноябре, получив свою шестую индивидуальную награду в чемпионате Англии.
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