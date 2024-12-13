Эдди Хау высказался относительно ситуации вокруг Сандро Тонали

Недавно появились слухи о возможном возвращении Сандро Тонали в Серию А. Сначала эту информацию опровергли представители игрока, а сегодня тренер "Ньюкасла" Эдди Хау также отверг эти предположения.

"Я не планирую терять Сандро. Я смеюсь, потому что это просто кажется мне неожиданностью. Сандро является жизненно важной частью того, что мы делаем, наши инвестиции в него являются долгосрочными. Я был очень доволен им лично - мы построили крепкие отношения. Он совершенствуется во всех аспектах игры, естественно, через игры, в которых он играет. Запрет был сложным, потому что он только тренируется, а не учится из игры. Я считаю, что игры - это самый большой учитель, поэтому я думаю, что сейчас он находится в таком положении, когда он получает и то, и другое. Думаю, мы видим улучшения во всех аспектах его игры", - цитирует слова Эдди Хау Sky Sports.

Добавим, что в этом сезоне Сандро Тонали сыграл 15 матчей и отметился 2 ассистами.