Эдди Хау признал, что ограничения на расходы Ньюкасла уже ощутили на себе нынешние игроки команды

Накануне субботнего поединка с "Лестером", "Ньюкасл" занимает 12-е место в таблице Премьер-лиги, что является очень далеким от еврокубковой зоны, на которую они претендовали в начале кампании. Правила расходования средств препятствуют усилиям клуба, финансируемого Саудовской Аравией, закрепиться в топ-4, которого они достигли два сезона назад. Не имея никаких признаков значительных расходов в январе, главный тренер "сорок" Эдди Хау признает, что эти финансовые ограничения уже ощутили на себе нынешние игроки команды.

"Игроки - очень проницательные люди. Я всегда говорю, что игроки чувствуют все, что происходит в футбольном клубе. Именно они приносят нам пользу, поэтому, что бы ни происходило на футболе, именно они впитывают в себя все, что происходит. Конечно, финансовый фэйр-плей повлиял на клуб, и мы не смогли достичь того, чего хотели изначально. Это было несколько приостановлено различными способами. Конечно, они почувствовали это и знают об этом. Вызов для меня заключается в том, чтобы это не повлияло на выступления, настроение и принадлежность к клубу.Но я скажу, что в принципе, когда вы посмотрите на команду, они все преданы клубу и все хотят добиться успеха", - цитирует Эдди Хау Sky Sports.

Добавим, что матч "Ньюкасл" - "Лестер" состоится 14 декабря в 17:00 на стадионе "Сент-Джеймс Парк".