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Эдди Хау признал, что ограничения на расходы Ньюкасла уже ощутили на себе нынешние игроки команды

Англия

Перед тренером стоит серьезный вызов

Эдди Хау признал, что ограничения на расходы Ньюкасла уже ощутили на себе нынешние игроки команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне субботнего поединка с "Лестером", "Ньюкасл" занимает 12-е место в таблице Премьер-лиги, что является очень далеким от еврокубковой зоны, на которую они претендовали в начале кампании. Правила расходования средств препятствуют усилиям клуба, финансируемого Саудовской Аравией, закрепиться в топ-4, которого они достигли два сезона назад. Не имея никаких признаков значительных расходов в январе, главный тренер "сорок" Эдди Хау признает, что эти финансовые ограничения уже ощутили на себе нынешние игроки команды.

"Игроки - очень проницательные люди. Я всегда говорю, что игроки чувствуют все, что происходит в футбольном клубе. Именно они приносят нам пользу, поэтому, что бы ни происходило на футболе, именно они впитывают в себя все, что происходит. Конечно, финансовый фэйр-плей повлиял на клуб, и мы не смогли достичь того, чего хотели изначально. Это было несколько приостановлено различными способами. Конечно, они почувствовали это и знают об этом. Вызов для меня заключается в том, чтобы это не повлияло на выступления, настроение и принадлежность к клубу.Но я скажу, что в принципе, когда вы посмотрите на команду, они все преданы клубу и все хотят добиться успеха", - цитирует Эдди Хау Sky Sports.

Добавим, что матч "Ньюкасл" - "Лестер" состоится 14 декабря в 17:00 на стадионе "Сент-Джеймс Парк".

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Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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