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АПЛ определилась с авторами лучшего гола и сейва месяца в ноябре. ВИДЕО
Интересный выбор
Фото: premierleague.com
На официальном сайте Английской Премьер-лиги были опубликованы результаты голосования в номинации на лучший гол и сейв месяца по итогам ноября.
Автором лучшего взятия ворот стал хавбек "Фулхэма" Гарри Уилсон, который эффектным ударом сравнял счет в матче с «Брентфордом», который в итоге закончился победой «дачников» со счетом 2:1 и дублем валийца.
A goal that inspired a memorable late comeback ???? pic.twitter.com/9eXKN5NNCj— Premier League (@premierleague) December 13, 2024
А награду за лучший сейв получил голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана. Его спасение в выездном матче с "Ипсвичем" (1:1) помогло "красным дьяволам" избежать громкого поражения.
Simply outstanding. ????— Premier League (@premierleague) December 13, 2024
That's how you win Save of the Month, Andre Onana! #PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/USBISbsFJ3
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Также добавим, что тренер "Ливерпуля" Арне Слот выиграл награду лучшему тренеру в ноябре, а вингер "красных" Мохамед Салах получил награду лучшему футболисту прошлого месяца.
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