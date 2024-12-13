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АПЛ определилась с авторами лучшего гола и сейва месяца в ноябре. ВИДЕО

Англия

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АПЛ определилась с авторами лучшего гола и сейва месяца в ноябре. ВИДЕО

Фото: premierleague.com

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На официальном сайте Английской Премьер-лиги были опубликованы результаты голосования в номинации на лучший гол и сейв месяца по итогам ноября.

Автором лучшего взятия ворот стал хавбек "Фулхэма" Гарри Уилсон, который эффектным ударом сравнял счет в матче с «Брентфордом», который в итоге закончился победой «дачников» со счетом 2:1 и дублем валийца.

А награду за лучший сейв получил голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана. Его спасение в выездном матче с "Ипсвичем" (1:1) помогло "красным дьяволам" избежать громкого поражения.

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Также добавим, что тренер "Ливерпуля" Арне Слот выиграл награду лучшему тренеру в ноябре, а вингер "красных" Мохамед Салах получил награду лучшему футболисту прошлого месяца.

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АПЛ Андре Онана Гарри Уилсон
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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