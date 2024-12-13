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Тренер Арсенала оценил возможность трансферов в январе
Наставник канониров интригует
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал возможное усиление в январское трансферное окно.
"Я никогда не рассчитываю на то, что январь будет слишком насыщенным... Но всегда случаются сюрпризы. Надеюсь, что доступность игроков команды станет лучше в течение нескольких следующих недель".
"Влияет ли на это отсутствие спортивного директора? У нас есть человек, который временно исполняет его обязанности. Он имеет полную поддержку от клуба. Я не руковожу процессом, поэтому не знаю, ищет ли руководство кого-то на эту должность", — цитирует слова Микеля Артеты издание Football London.
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Добавим, что зимнее трансферное окно в АПЛ откроется в среду, 1-го января 2025 года, а закроется в понедельник, 3-го февраля 2025 года.
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