Тренер Арсенала оценил возможность трансферов в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал возможное усиление в январское трансферное окно.

"Я никогда не рассчитываю на то, что январь будет слишком насыщенным... Но всегда случаются сюрпризы. Надеюсь, что доступность игроков команды станет лучше в течение нескольких следующих недель".

Читайте также Микель Артета рассказал, вернется ли Зинченко на поле в следующей игре

"Влияет ли на это отсутствие спортивного директора? У нас есть человек, который временно исполняет его обязанности. Он имеет полную поддержку от клуба. Я не руковожу процессом, поэтому не знаю, ищет ли руководство кого-то на эту должность", — цитирует слова Микеля Артеты издание Football London.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что зимнее трансферное окно в АПЛ откроется в среду, 1-го января 2025 года, а закроется в понедельник, 3-го февраля 2025 года.