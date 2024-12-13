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Тренер Вулверхэмптона лишил лидера команды капитанской повязки. В чем причина?
Наставник волков содержательно отреагировал на инцидент с участием игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил во время своей пресс-конференции перед матчем против "Ипсвича" подтвердил, что новым капитаном команды станет 31-летний португалец Нелсон Семеду.
"Разговор с Марио Лемина прошел хорошо. Мы очень хорошо ладим. Он является важной частью нашей команды, мы очень уважаем друг друга. Я думаю, что нам удалось прийти к согласию".
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"Я уверен, что Марио продолжит делать для нашей команды то, что он умеет делать лучше всего. Он и в дальнейшем будет играть важную роль для нас, это то, к чему он очень стремится. Он остается лидером команды, однако на данный момент мы считаем, что стоит отдать капитанскую повязку Нелсону Семеду".
Причиной такого решения стала стычка с участием бывшего капитана "волков" Марио Лемина после матча 15-го тура АПЛ между "Вест Хэмом" и "Вулверхэмптоном" (2:1).
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