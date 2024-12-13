Гвардиола: Из-за количества травм, я задумываюсь о составе из 25-30 футболистов

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о плотном футбольном календаре.

"Сейчас у нас больше матчей, чем когда-либо прежде. Такое количество игр приводит к большому количеству травм. Именно поэтому я начал задумываться о необходимости расширения состава до 25-30 футболистов. Конечно, для клуба это дополнительная финансовая нагрузка. Люди говорят: "В чем проблема?". Проблема - это календарь.

Дело не в футболистах, не в физиотерапевтах, не в тренировках, не в том, как игроки питаются или как отдыхают. Дело в расписании.

Рано или поздно это произойдет со всеми клубами. Вот в чем правда".