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Тренер Манчестер Юнайтед: Манчестер Сити сейчас находится в лучшей ситуации, чем мы

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции перед матчем АПЛ

Тренер Манчестер Юнайтед: Манчестер Сити сейчас находится в лучшей ситуации, чем мы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался накануне матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

"Великие команды могут ответить в любой момент. И я думаю, что они находятся в лучшем положении, чем мы, с точки зрения понимания игры, манеры и уверенности в себе.

Но мы должны сосредоточиться на нашей команде. Конечно, у нас будет стратегия: мы будем пытаться выиграть матч", - сказал Аморим.

15 декабря состоится матч "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Начало - в 18:30 по Киеву.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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