Тренер Манчестер Юнайтед: Манчестер Сити сейчас находится в лучшей ситуации, чем мы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался накануне матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

"Великие команды могут ответить в любой момент. И я думаю, что они находятся в лучшем положении, чем мы, с точки зрения понимания игры, манеры и уверенности в себе.

Но мы должны сосредоточиться на нашей команде. Конечно, у нас будет стратегия: мы будем пытаться выиграть матч", - сказал Аморим.