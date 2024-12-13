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Тренер Манчестер Юнайтед: Манчестер Сити сейчас находится в лучшей ситуации, чем мы
Специалист выступил на пресс-конференции перед матчем АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался накануне матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".
"Великие команды могут ответить в любой момент. И я думаю, что они находятся в лучшем положении, чем мы, с точки зрения понимания игры, манеры и уверенности в себе.
Но мы должны сосредоточиться на нашей команде. Конечно, у нас будет стратегия: мы будем пытаться выиграть матч", - сказал Аморим.
15 декабря состоится матч "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Начало - в 18:30 по Киеву.
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