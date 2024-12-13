Ливерпуль – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В минувшие выходные "дачники" уже успели испортить настроение "Арсеналу". Они отобрали очки у "канониров" и по сути помогли мерсисайдцам в борьбе за титул этой выходкой.

Однако будут ли готовы они помешать еще одному претенденту на титул, "Ливерпулю"? Сделать это будет сложнее хотя бы потому, что матч будет проходить не дома, а на "Энфилде".

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 14 декабря.

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