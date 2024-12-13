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Ливерпуль – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Марку Силва снова попытается разочаровать фаворита

Ливерпуль – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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В минувшие выходные "дачники" уже успели испортить настроение "Арсеналу". Они отобрали очки у "канониров" и по сути помогли мерсисайдцам в борьбе за титул этой выходкой.

Однако будут ли готовы они помешать еще одному претенденту на титул, "Ливерпулю"? Сделать это будет сложнее хотя бы потому, что матч будет проходить не дома, а на "Энфилде".

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 14 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Фулхэм"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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