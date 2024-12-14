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Ливерпуль – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арне Слот продолжает свой путь к титулу?
Getty Images / Global Images Ukraine
На прошлой неделе мерсисайдцы не сыграли свой матч из-за погодных условий, а теперь готовы возвращаться к баталиям в АПЛ. Последний раз, когда они играли матч в рамках этого турнира, они потеряли очки против "Ньюкасла".
Слот надеется, что это было случайностью и не будет иметь никакого продолжения с "Фулхэмом".
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 14 декабря.
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Английская Премьер-лига. 16-й тур.
14 декабря. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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