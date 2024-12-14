Ливерпуль – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На прошлой неделе мерсисайдцы не сыграли свой матч из-за погодных условий, а теперь готовы возвращаться к баталиям в АПЛ. Последний раз, когда они играли матч в рамках этого турнира, они потеряли очки против "Ньюкасла".

Слот надеется, что это было случайностью и не будет иметь никакого продолжения с "Фулхэмом".

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 14 декабря.

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Английская Премьер-лига. 16-й тур.

14 декабря. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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