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Арсенал – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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Украинского дерби не получится

Арсенал – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

К сожалению, из-за травмы Александра Зинченко, мы не сможем увидеть настоящее украинское дерби в Англии. Однако на поле стоит ожидать Виталия Миколенко, которая попытается развить свой успех после победы против "Вулверхэмптона" в прошлый раз.

Сделать это будет чрезвычайно сложно, ведь противостоять они будут "канонирам" на выезде.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 14 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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