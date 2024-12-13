Арсенал – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

К сожалению, из-за травмы Александра Зинченко, мы не сможем увидеть настоящее украинское дерби в Англии. Однако на поле стоит ожидать Виталия Миколенко, которая попытается развить свой успех после победы против "Вулверхэмптона" в прошлый раз.

Сделать это будет чрезвычайно сложно, ведь противостоять они будут "канонирам" на выезде.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 14 декабря.

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1.25 6.20 12.00 Узнать больше

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