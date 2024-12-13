  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ключевой хавбек Арсенала может покинуть команду летом следующего года
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ключевой хавбек Арсенала может покинуть команду летом следующего года

Англия

Одноклубник Зинченко будет искать новую команду

Ключевой хавбек Арсенала может покинуть команду летом следующего года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ожидается, что лондонский "Арсенал" потеряет ключевого полузащитника команды летом следующего года, поскольку с ним еще не продлили контракт.

Как сообщает издание TEAMtalk, руководство "канониров" не продвигается в переговорах с окружением Томаса Парти относительно нового контракта. Считается, что один из лучших игроков команды Артеты может покинуть клуб в 2025 году. Одной из главных причин такого решения является серьезная травматичность 31-летнего игрока и его высокая зарплата.

Читайте такжеАрсенал готовится начать переговоры с ключевым игроком команды о продлении контракта

"Барселона" и "Атлетико Мадрид" внимательно следят за ситуацией с контрактом Томаса Парти. Оба клуба рассматривают возможность его подписания на правах свободного агента.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне 31-летний Парти провел 21 игру в составе "канониров" во всех турнирах, отметившись двумя голами и одним ассистом. Его стоимость, по версии авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 18 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Тренер Челси: Надеюсь, что скоро мы сможем присоединиться к борьбе за титул Премьер-лиги
yellow-arrow
Аморим прокомментировал голевую ошибку своего голкипера в матче Лиги Европы
yellow-arrow
Центрбек Хетафе заинтересовал клуб Премьер-Лиги
Арсенал (Лондон) Томас Партей
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости