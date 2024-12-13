Ключевой хавбек Арсенала может покинуть команду летом следующего года

Ожидается, что лондонский "Арсенал" потеряет ключевого полузащитника команды летом следующего года, поскольку с ним еще не продлили контракт.

Как сообщает издание TEAMtalk, руководство "канониров" не продвигается в переговорах с окружением Томаса Парти относительно нового контракта. Считается, что один из лучших игроков команды Артеты может покинуть клуб в 2025 году. Одной из главных причин такого решения является серьезная травматичность 31-летнего игрока и его высокая зарплата.

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"Барселона" и "Атлетико Мадрид" внимательно следят за ситуацией с контрактом Томаса Парти. Оба клуба рассматривают возможность его подписания на правах свободного агента.

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В этом сезоне 31-летний Парти провел 21 игру в составе "канониров" во всех турнирах, отметившись двумя голами и одним ассистом. Его стоимость, по версии авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 18 миллионов евро.