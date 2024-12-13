"Мне повезло работать с таким игроком". Тренер Челси в восторге от своего подопечного

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска поделился своим мнением о самом результативном игроке своей команды в этом сезоне — Коуле Палмере.

"Я очень горжусь тем, что имею возможность работать с таким игроком как Коул Палмер. Мне повезло работать с таким игроком, как он. Честно говоря, все игроки невероятные, но Коул отличается от остальных футболистов".

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"Он выглядит, как настоящий топ-футболист. Он может расслабиться, чувствовать свободу и давать результат. Вам не нужно тратить лишнее время на объяснение важных вещей. Самое главное — это то, что он любит футбол. Обычно, он одним из первых выходит на тренировку и начинает играть с мячом".

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В этом сезоне Коул Палмер принял участие в 17 матчах на клубном уровне, отметившись 11 голами и 6 ассистами.