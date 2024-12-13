Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мне повезло работать с таким игроком". Тренер Челси в восторге от своего подопечного
Наставник лондонской команды поражен талантом футболиста
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска поделился своим мнением о самом результативном игроке своей команды в этом сезоне — Коуле Палмере.
"Я очень горжусь тем, что имею возможность работать с таким игроком как Коул Палмер. Мне повезло работать с таким игроком, как он. Честно говоря, все игроки невероятные, но Коул отличается от остальных футболистов".
"Он выглядит, как настоящий топ-футболист. Он может расслабиться, чувствовать свободу и давать результат. Вам не нужно тратить лишнее время на объяснение важных вещей. Самое главное — это то, что он любит футбол. Обычно, он одним из первых выходит на тренировку и начинает играть с мячом".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Коул Палмер принял участие в 17 матчах на клубном уровне, отметившись 11 голами и 6 ассистами.
Популярное сейчас
- Стали известны результаты жеребьевки отбора к ЧМ-2026 - полный список групп
- Украина узнает соперников. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьёвки отбора на ЧМ-2026
- Бойкот? В Динамо назвали причину короткой пресс-конференции Шовковского после провала в ЛЕ
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Зинченко vs Миколенко и дерби Манчестера. Расписание футбола на 9 – 15 декабря
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Комментарии 1