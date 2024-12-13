Аморим прокомментировал голевую ошибку своего голкипера в матче Лиги Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал голевую ошибку, которую Андре Онана допустил в матче Лиги Европы против "Виктории Пльзень".

"Да, это ошибка, мы должны это воспринимать, как ошибку. В прошлом он уже несколько раз оказывался в таких ситуациях. Мы должны над этим поработать, потому что мы много играем через Андре и Де Лигта в обороне. Нам удалось помочь Онани ранее, поэтому мы должны помочь ему и сейчас".