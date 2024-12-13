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Аморим прокомментировал голевую ошибку своего голкипера в матче Лиги Европы
Наставник МЮ знает, что нужно делать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал голевую ошибку, которую Андре Онана допустил в матче Лиги Европы против "Виктории Пльзень".
"Да, это ошибка, мы должны это воспринимать, как ошибку. В прошлом он уже несколько раз оказывался в таких ситуациях. Мы должны над этим поработать, потому что мы много играем через Андре и Де Лигта в обороне. Нам удалось помочь Онани ранее, поэтому мы должны помочь ему и сейчас".
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Напомним, что ошибка Онаны привела к тому, что чешская команда первой открыла счет в матче, однако команде Аморима удалось одержать победу на выезде со счетом 2:1. "МЮ" сейчас находится на 7-м месте, набрав 12 очков в шести матчах Лиги Европы этого сезона.
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