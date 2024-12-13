Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Центрбек Хетафе заинтересовал клуб Премьер-Лиги
Альдерете может перейти в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Хетафе" Омар Альдерете привлек внимание некоторых европейских грандов.
По информации AS, наиболее активную позицию занимает лондонский "Тоттенхэм". Английский клуб видит в Альдерете идеальное усиление своей обороны и готов активировать отступные в его контракте, которые составляют 16 миллионов евро.
Добавим, что у Омара контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 15 матчей - 1350 минут.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Аs
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сборная Украины получила соперников в отборе на чемпионат мира-2026
- Украина узнает соперников. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьёвки отбора на ЧМ-2026
- Бойкот? В Динамо назвали причину короткой пресс-конференции Шовковского после провала в ЛЕ
- Украинец вошел в рейтинг главных разочарований АПЛ от GiveMeSport
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000