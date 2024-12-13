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Центрбек Хетафе заинтересовал клуб Премьер-Лиги

Англия

Альдерете может перейти в АПЛ

Центрбек Хетафе заинтересовал клуб Премьер-Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Хетафе" Омар Альдерете привлек внимание некоторых европейских грандов.

По информации AS, наиболее активную позицию занимает лондонский "Тоттенхэм". Английский клуб видит в Альдерете идеальное усиление своей обороны и готов активировать отступные в его контракте, которые составляют 16 миллионов евро.

Добавим, что у Омара контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 15 матчей - 1350 минут.

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Источник:
Аs
Опубликовал: Екатерина Власова
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