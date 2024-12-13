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Тренер Челси: Надеюсь, что скоро мы сможем присоединиться к борьбе за титул Премьер-лиги
Тренер считает, что нужно сосредоточиться на сегодняшнем дне
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился своими мыслями относительно перспектив команды в борьбе за титул Премьер-лиги.
"Надеюсь, что скоро мы сможем присоединиться к борьбе за чемпионство, но сейчас я не считаю, что мы готовы к этому.
Мне нравится убеждать себя и футболистов, что единственный способ бороться за что-то или соревноваться за что-то - это сосредоточиться на сегодняшнем дне.
Потому что когда начинаешь мыслить вперед на два дня, на три дня, на месяц, на два месяца, начнутся плохие времена", - сказал специалист.
Сейчас Челси занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 31 очко.
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