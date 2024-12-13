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Два топ-клуба Европы заинтересовались центрбеком Манчестер Юнайтед
Но красные дьяволы хотят продлить контракт со своим игроком
Фото: twitter.com/ManUtd
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес оказался в центре внимания европейских грандов.
По данным издания Caught Office, услугами 26-летнего футболиста интересуются как французский "ПСЖ", так и испанский "Реал Мадрид". Но "красные дьяволы" хотят продлить сотрудничество со своим игроком.
У Лисандро контракт с "МЮ" рассчитан до лета 2027 года. Аргентинец в текущем сезоне сыграл 20 матчей.
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