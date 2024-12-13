Два топ-клуба Европы заинтересовались центрбеком Манчестер Юнайтед

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес оказался в центре внимания европейских грандов.

По данным издания Caught Office, услугами 26-летнего футболиста интересуются как французский "ПСЖ", так и испанский "Реал Мадрид". Но "красные дьяволы" хотят продлить сотрудничество со своим игроком.

У Лисандро контракт с "МЮ" рассчитан до лета 2027 года. Аргентинец в текущем сезоне сыграл 20 матчей.