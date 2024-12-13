Тренер Ливерпуля высказался о результативности Дарвина Нуньеса

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал результативность уругвайского форварда Дарвина Нуньеса в текущем сезоне.

"Нуньес действительно влияет на нашу игру. Он хорошо работает, создает моменты и является частью команды, которая забивает много голов и выигрывает матчи".

"Конечно, как форвард ты хочешь забивать больше голов, и Нуньес не является исключением. Но я оцениваю как его, так и Мохамеда Салаха не только по количеству голов, но и по их работе и тому, что они дают команде", - добавил Слот.