Александер-Арнольд: Если у вас есть шанс обыграть Ман Сити, это всегда к Рождеству

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд считает, что "Манчестер Сити" не стоит списывать со счетов в борьбе за титул Премьер-Лиги.

"Если у вас есть шанс обыграть их, это всегда до Рождества. Возможно, они еще находят свою игру в первые три-четыре месяца, а после Рождества - забудьте о том, чтобы их обыграть. Честно, забудьте об этом.

Они потеряли больше очков, чем, вероятно, когда-либо прежде, но они выиграли четыре матча подряд, выиграли требл, невероятно сильны с игроками мирового класса, с невероятным тренером. Поэтому их никогда нельзя исключать, и я не удивлюсь, если они снова окажутся в борьбе за титул Премьер-лиги в конце сезона", - сказал игрок.