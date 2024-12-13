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Александер-Арнольд: Если у вас есть шанс обыграть Ман Сити, это всегда к Рождеству
Трент высказался о своих соперниках в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд считает, что "Манчестер Сити" не стоит списывать со счетов в борьбе за титул Премьер-Лиги.
"Если у вас есть шанс обыграть их, это всегда до Рождества. Возможно, они еще находят свою игру в первые три-четыре месяца, а после Рождества - забудьте о том, чтобы их обыграть. Честно, забудьте об этом.
Они потеряли больше очков, чем, вероятно, когда-либо прежде, но они выиграли четыре матча подряд, выиграли требл, невероятно сильны с игроками мирового класса, с невероятным тренером. Поэтому их никогда нельзя исключать, и я не удивлюсь, если они снова окажутся в борьбе за титул Премьер-лиги в конце сезона", - сказал игрок.
Сейчас "Манчестер Сити" занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Подопечные Пепа Гвардиолы имеют 27 очков.
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