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Александер-Арнольд: Если у вас есть шанс обыграть Ман Сити, это всегда к Рождеству

Англия

Трент высказался о своих соперниках в АПЛ

Александер-Арнольд: Если у вас есть шанс обыграть Ман Сити, это всегда к Рождеству

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд считает, что "Манчестер Сити" не стоит списывать со счетов в борьбе за титул Премьер-Лиги.

"Если у вас есть шанс обыграть их, это всегда до Рождества. Возможно, они еще находят свою игру в первые три-четыре месяца, а после Рождества - забудьте о том, чтобы их обыграть. Честно, забудьте об этом.

Они потеряли больше очков, чем, вероятно, когда-либо прежде, но они выиграли четыре матча подряд, выиграли требл, невероятно сильны с игроками мирового класса, с невероятным тренером. Поэтому их никогда нельзя исключать, и я не удивлюсь, если они снова окажутся в борьбе за титул Премьер-лиги в конце сезона", - сказал игрок.

Сейчас "Манчестер Сити" занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Подопечные Пепа Гвардиолы имеют 27 очков.

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Ливерпуль Манчестер Сити Трент Александер-Арнольд
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Источник:
City_Xtra
Опубликовал: Екатерина Власова
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