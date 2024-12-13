Тренер Брентфорда: Челси, возможно, даже в лучшей форме, чем Ливерпуль

Накануне матча АПЛ против "Челси", главный тренер "Брентфорда" Томас Франк рассказал, что, по его мнению, "синие" сейчас демонстрируют лучший футбол в лиге.

"Они, возможно, лучшая команда АПЛ по состоянию на сейчас. "Челси", возможно, даже в лучшей форме, чем "Ливерпуль", пусть даже „красные“ сейчас возглавляют турнирную таблицу. "Синие" играют в великолепный футбол, видно хорошую работу тренера. Они имеют много опасных атакующих игроков. Жду невероятно тяжелый матч", - сказал Франк.

Напомним, что матч "Челси" - "Брентфорд" состоится 15 декабря в 21:00 по Киеву.