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Тренер Брентфорда: Челси, возможно, даже в лучшей форме, чем Ливерпуль
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Накануне матча АПЛ против "Челси", главный тренер "Брентфорда" Томас Франк рассказал, что, по его мнению, "синие" сейчас демонстрируют лучший футбол в лиге.
"Они, возможно, лучшая команда АПЛ по состоянию на сейчас. "Челси", возможно, даже в лучшей форме, чем "Ливерпуль", пусть даже „красные“ сейчас возглавляют турнирную таблицу.
"Синие" играют в великолепный футбол, видно хорошую работу тренера. Они имеют много опасных атакующих игроков. Жду невероятно тяжелый матч", - сказал Франк.
Напомним, что матч "Челси" - "Брентфорд" состоится 15 декабря в 21:00 по Киеву.
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