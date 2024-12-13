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Агуэро: Манчестер Сити всегда борется до последнего вздоха

Англия

Серхио высказался о своем бывшем клубе

Агуэро: Манчестер Сити всегда борется до последнего вздоха

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро уверен в том, что команда сможет добиться успеха в этом сезоне.

"Цель "Манчестер Сити" всегда одинакова: бороться до последнего вздоха. Мы, конечно, споткнулись в начале, но сезон еще далеко не закончился. АПЛ - это очень непредсказуемая лига, где многие команды способны на неожиданные результаты. Поэтому все еще возможно", - сказал Агуэро.

Добавим, что ближайший матч "Ман Сити" состоится 15 декабря в 18:30 по Киеву. "Горожане" сыграют против "МЮ".

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Серхио Агуэро Манчестер Сити
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Источник:
Manchester Evening News
Опубликовал: Екатерина Власова
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