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Агуэро: Манчестер Сити всегда борется до последнего вздоха
Серхио высказался о своем бывшем клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро уверен в том, что команда сможет добиться успеха в этом сезоне.
"Цель "Манчестер Сити" всегда одинакова: бороться до последнего вздоха. Мы, конечно, споткнулись в начале, но сезон еще далеко не закончился. АПЛ - это очень непредсказуемая лига, где многие команды способны на неожиданные результаты. Поэтому все еще возможно", - сказал Агуэро.
Добавим, что ближайший матч "Ман Сити" состоится 15 декабря в 18:30 по Киеву. "Горожане" сыграют против "МЮ".
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