Агуэро: Манчестер Сити всегда борется до последнего вздоха

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро уверен в том, что команда сможет добиться успеха в этом сезоне.

"Цель "Манчестер Сити" всегда одинакова: бороться до последнего вздоха. Мы, конечно, споткнулись в начале, но сезон еще далеко не закончился. АПЛ - это очень непредсказуемая лига, где многие команды способны на неожиданные результаты. Поэтому все еще возможно", - сказал Агуэро.

Добавим, что ближайший матч "Ман Сити" состоится 15 декабря в 18:30 по Киеву. "Горожане" сыграют против "МЮ".