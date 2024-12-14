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Эвра: Арсенал – это как смотреть Netflix. Всегда ждешь следующего сезона, поскольку они не выиграют чемпионат
Экс-футболист МЮ – об отложенных надеждах канониров взять АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Патрис Эвра подколол лондонский коллектив.
"Арсенал" – это как смотреть Netflix. Всегда ждешь следующего сезона, поскольку они не выиграют чемпионат. Они думают, что я их ненавижу… Но как можно ненавидеть своих детей? Для меня "Арсенал" всегда дети”.
"Они играют в хороший футбол. Когда смотришь, как они играют, то наслаждаешься этим, но в тот момент, когда ты говоришь себе, что наступил этот момент, удовольствие исчезает.
Мы ждали 20 сезонов Netflix, чтобы они выиграли титул. Вот теперь мы ждем 21-го сезона Netflix. Когда думаешь Netflix, думаешь об "Арсенале", – сказал бывший защитник "Манчестер Юнайтед".
Команда Артеты находится на третьей позиции в таблице АПЛ.
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