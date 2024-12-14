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Эвертон в январе сделает предложение по трансферу молодого таланта Лиона. Известна его стоимость
Похоже, уход этого игрока неизбежен
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трудное финансовое положение "Лиона", заставляет руководство клуба заняться распродажей некоторых своих активов, чтобы сократить свои долги. Этой ситуацией хочет воспользоваться один из представителей АПЛ, который остро нуждается в усилении в атакующей линии.
По информации Football Insider, "Эвертон" планирует подписать звезду "Лиона" Эрнеста Нуама в январское трансферное окно. Во время летнего трансферного окна 21-летний футболист стоил около 15 млн фунтов стерлингов, а сейчас ожидается, что его можно будет приобрести за половину этой цены после прохождения медосмотра. Ганец способен сыграть на любой позиции в атаке, но в первую очередь он является правым вингером, который любит проникать внутрь штрафной, чтобы создавать или забивать голы.
Добавим, что в этом сезоне Эрнест Нуама провел 14 матчей, где отметился голом и одним ассистом.
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