Эвертон в январе сделает предложение по трансферу молодого таланта Лиона. Известна его стоимость

Трудное финансовое положение "Лиона", заставляет руководство клуба заняться распродажей некоторых своих активов, чтобы сократить свои долги. Этой ситуацией хочет воспользоваться один из представителей АПЛ, который остро нуждается в усилении в атакующей линии.

По информации Football Insider, "Эвертон" планирует подписать звезду "Лиона" Эрнеста Нуама в январское трансферное окно. Во время летнего трансферного окна 21-летний футболист стоил около 15 млн фунтов стерлингов, а сейчас ожидается, что его можно будет приобрести за половину этой цены после прохождения медосмотра. Ганец способен сыграть на любой позиции в атаке, но в первую очередь он является правым вингером, который любит проникать внутрь штрафной, чтобы создавать или забивать голы.

Добавим, что в этом сезоне Эрнест Нуама провел 14 матчей, где отметился голом и одним ассистом.