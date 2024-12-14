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Тоттенхэм не собирается активизировать опцию выкупа игрока, арендованного у представителя Бундеслиги
Футболист не оправдал надежд тренерского штаба
Getty Images
В январе этого года "Тоттенхэм" решил арендовать у "Лейпцига" Тимо Вернера. Немец за время своего пребывания в команде Постекоглу так и не сумел закрепиться в основе, а его очень слабое выступление против "Рейнджерса" заставило тренера заменить игрока в начале второго тайма матча.
По информации GiveMESport, "шпоры" не планируют активизировать опцию выкупа 28-летнего футболиста, которая прописана в соглашении между клубом и "Лейпцигом". Таким образом немец вернется в Бундеслигу уже в конце сезона. Опция выкупа для лондонского клуба стоила бы 8,5 млн фунтов стерлингов.
Добавим, что в этом сезоне Тимо Вернер сыграл 19 матчей, где отметился голом и 3 ассистами.
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