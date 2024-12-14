  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм не собирается активизировать опцию выкупа игрока, арендованного у представителя Бундеслиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм не собирается активизировать опцию выкупа игрока, арендованного у представителя Бундеслиги

Англия

Футболист не оправдал надежд тренерского штаба

Тоттенхэм не собирается активизировать опцию выкупа игрока, арендованного у представителя Бундеслиги

Getty Images

Новина українською

В январе этого года "Тоттенхэм" решил арендовать у "Лейпцига" Тимо Вернера. Немец за время своего пребывания в команде Постекоглу так и не сумел закрепиться в основе, а его очень слабое выступление против "Рейнджерса" заставило тренера заменить игрока в начале второго тайма матча.

По информации GiveMESport, "шпоры" не планируют активизировать опцию выкупа 28-летнего футболиста, которая прописана в соглашении между клубом и "Лейпцигом". Таким образом немец вернется в Бундеслигу уже в конце сезона. Опция выкупа для лондонского клуба стоила бы 8,5 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что в этом сезоне Тимо Вернер сыграл 19 матчей, где отметился голом и 3 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Тренер Саутгемптона рассказал о том, продаст ли он игрока, которым интересуется МЮ
yellow-arrow
Эвертон в январе сделает предложение по трансферу молодого таланта Лиона. Известна его стоимость
yellow-arrow
Эвра: Арсенал – это как смотреть Netflix. Всегда ждешь следующего сезона, поскольку они не выиграют чемпионат
Тоттенхэм (Лондон) Тимо Вернер РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
GiveMESport
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости