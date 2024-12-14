Клуб Ильи Забарного хочет продлить контракт со своим тренером

Андони Ираола пришел на "Виталити Стэдиум" из "Райо Вальекано" в 2023 году и произвел огромное впечатление в своем первом сезоне, когда клуб добыл рекордное количество очков. Летом испанец подписал 12-месячное продление контракта до 2026 года, но это все равно означает, что у него осталось лишь 18 месяцев по действующему соглашению.

По информации TBR Football, "Борнмут" хочет подписать с Андони Ираолой долгосрочный контракт в новом году. Президент клуба Билл Фоли твердо убежден, что испанский специалист является особым талантом, и более чем готов продлить с ним сотрудничество на долгосрочной основе. Кроме того, другие клубы Премьер-лиги также заинтересованы в услугах этого тренера, поэтому "вишни" заблаговременно решить вопрос о пребывании Ираолы в команде.

Отметим, что после 15-ти туров "Борнмут" находится на 8-й позиции, имея в своем активе 24 очка.