Постекоглу по поводу последних своих высказываний в сторону Вернера: Это была не критика. Это была оценка

После матча между "Тоттенхэмом" и "Рейнджерсом" (1:1), Анге Постекоглу раскритиковал Тимо Вернера за слабый уровень игры, которого он затем заменил после перерыва. В пятницу на пресс-конференции перед журналистами австралиец вернулся к своим комментариям относительно немецкого нападающего.

"Это была не критика. Это была оценка. Я считаю, что критика - это когда говорят что-то, что на самом деле не является полезным, это почти оправдание. Оценка - это попытка дать людям обратную связь, чтобы они могли совершенствоваться, дать им возможность совершенствоваться и дать обратную связь всей группе о том, где мы находимся и что нам нужно делать. Когда люди сражаются, вы думаете, они спрашивают: "Как вы себя чувствуете сегодня?". У вас нет выбора. Ты должен быть готовым к бою. Как я уже говорил, я понимаю, что это все из-за Тимо, но Тимо не в центре нашего внимания. Дело не в Тимо. Дело в том, кто мы есть в той ситуации, в которой находимся в данный момент. Дело не в том, чтобы кого-то унизить или обвинить. Речь не о ком-то конкретном, а о том, кто мы есть и в какой ситуации оказались на данный момент. Мы боремся, коллективно. Я не собираюсь беспокоиться о чьих-то обиженных эго. В этом футбольном клубе мы хотим чего-то достичь и быть успешными. Что касается футболистов, то у нас все до самого необходимого. Если в раздевалке есть кто-то, кто в хорошей физической форме, способен приносить пользу, но чувствует, что ему нужно что-то большее в этот момент, то это, вероятно, не тот парень", - цитирует Постекоглу Foot Mercato.

Отметим, что в этом сезоне Тимо Вернер сыграл 19 матчей, где отметился голом и 3 ассистами.