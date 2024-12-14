Новый тренер сборной Англии обсудит с защитником Арсенала возвращение в национальную сборную

Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что хочет вернуть в состав "трех львов" защитника "Арсенала" Бена Уайта.

Напомним, что защитник не играл за сборную с марта 2022 года.

"Я свяжусь с ним. Это должно быть чистое начало и ясная история", — цитирует ВВС Томаса Тухеля.

За этот сезон Уайт принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.