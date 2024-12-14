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Новый тренер сборной Англии обсудит с защитником Арсенала возвращение в национальную сборную

Англия

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Новый тренер сборной Англии обсудит с защитником Арсенала возвращение в национальную сборную

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что хочет вернуть в состав "трех львов" защитника "Арсенала" Бена Уайта.

Напомним, что защитник не играл за сборную с марта 2022 года.

"Я свяжусь с ним. Это должно быть чистое начало и ясная история", — цитирует ВВС Томаса Тухеля.

За этот сезон Уайт принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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