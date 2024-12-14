Украинское противостояние в Лондоне. Арсенал и Эвертон объявили стартовые составы

"Арсенал» и "Эвертон» встретятся в очном матче.

Виталий Миколенко – в старте "Эвертона», Александра Зинченко нет в заявке.

???? ???????????????????????????????? ⚪



???? Gabriel partners Saliba

???? Lewis-Skelly keeps his place

???????? Havertz leads the line



Let’s give it everything, Gunners ???? — Arsenal (@Arsenal) December 14, 2024

Виталий Миколенко сыграл в 12ти матчах за "Эвертон» в Английской Премьер-Лиге, в которых получил одну жёлтую карточку.

Александр Зинченко сыграл за "Арсенал» в шести матчах Премьер-Лиги и получил одно предупреждение.

До матча "Арсенал» занимает третье место с 29-ю очками. "Эвертон» - 15-е с 14-ю набранными очками и игрой в запасе.