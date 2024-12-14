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Украинское противостояние в Лондоне. Арсенал и Эвертон объявили стартовые составы
Матч состоится в 17:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал» и "Эвертон» встретятся в очном матче.
Виталий Миколенко – в старте "Эвертона», Александра Зинченко нет в заявке.
???? ???????????????????????????????? ⚪— Arsenal (@Arsenal) December 14, 2024
???? Gabriel partners Saliba
???? Lewis-Skelly keeps his place
???????? Havertz leads the line
Let’s give it everything, Gunners ????
Today's starting XI to take on @Arsenal! ????#ARSEVE pic.twitter.com/z4qQqdZh0P— Everton (@Everton) December 14, 2024
Виталий Миколенко сыграл в 12ти матчах за "Эвертон» в Английской Премьер-Лиге, в которых получил одну жёлтую карточку.
Александр Зинченко сыграл за "Арсенал» в шести матчах Премьер-Лиги и получил одно предупреждение.
До матча "Арсенал» занимает третье место с 29-ю очками. "Эвертон» - 15-е с 14-ю набранными очками и игрой в запасе.
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