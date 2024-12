Украинское противостояние в Лондоне. Арсенал и Эвертон объявили стартовые составы

"Арсенал» и "Эвертон» встретятся в очном матче.

Виталий Миколенко – в старте "Эвертона», Александра Зинченко нет в заявке.

???? ???????????????????????????????? ⚪



???? Gabriel partners Saliba

???? Lewis-Skelly keeps his place

???????? Havertz leads the line



Let’s give it everything, Gunners ????