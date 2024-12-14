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Украинское противостояние в Лондоне. Арсенал и Эвертон объявили стартовые составы

Англия

Матч состоится в 17:00 по киевскому времени

Украинское противостояние в Лондоне. Арсенал и Эвертон объявили стартовые составы

Getty Images / Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал» и "Эвертон» встретятся в очном матче.

Виталий Миколенко – в старте "Эвертона», Александра Зинченко нет в заявке.

Виталий Миколенко сыграл в 12ти матчах за "Эвертон» в Английской Премьер-Лиге, в которых получил одну жёлтую карточку.

Александр Зинченко сыграл за "Арсенал» в шести матчах Премьер-Лиги и получил одно предупреждение.

До матча "Арсенал» занимает третье место с 29-ю очками. "Эвертон» - 15-е с 14-ю набранными очками и игрой в запасе.

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