Тренер Астон Виллы пока что не сосредоточен на зимнем трансферном окне

Осталось меньше месяца до того, как клубы снова активизируются на трансферном рынке. Менеджер "Астон Виллы" Унаи Эмери говорит, что пока не думает об этом периоде или о том, как правила финансового фэйр-плей могут повлиять на любое приобретение, поскольку хочет сконцентрироваться на ближайших матчах.

"Я не хочу много говорить об этом, потому что мы собираемся играть до января четыре матча. В этом месяце еще есть над чем работать, а потом, если мы сможем потратить деньги и улучшить состав, мы это сделаем. Клуб работает над этим, но я работаю над завтрашним матчем, чтобы получить лучшее от игроков, которые у нас есть, и чтобы они показали ту игру, которая нам нужна, и ничего больше. Когда это произойдет, я сяду с клубом и посмотрю на возможности, которые мы можем иметь, но пока что нет", - цитирует слова Эмери Sky Sports.

Добавим, что следующий матч "Астон Вилла" сыграет сегодня, 14 декабря, в 19:30 против "Ноттингема".