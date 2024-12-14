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Тренер Астон Виллы пока что не сосредоточен на зимнем трансферном окне

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Специалиста сейчас больше беспокоит выступления команды в декабре

Тренер Астон Виллы пока что не сосредоточен на зимнем трансферном окне

Getty Images / Global Images Ukraine

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Осталось меньше месяца до того, как клубы снова активизируются на трансферном рынке. Менеджер "Астон Виллы" Унаи Эмери говорит, что пока не думает об этом периоде или о том, как правила финансового фэйр-плей могут повлиять на любое приобретение, поскольку хочет сконцентрироваться на ближайших матчах.

"Я не хочу много говорить об этом, потому что мы собираемся играть до января четыре матча. В этом месяце еще есть над чем работать, а потом, если мы сможем потратить деньги и улучшить состав, мы это сделаем. Клуб работает над этим, но я работаю над завтрашним матчем, чтобы получить лучшее от игроков, которые у нас есть, и чтобы они показали ту игру, которая нам нужна, и ничего больше. Когда это произойдет, я сяду с клубом и посмотрю на возможности, которые мы можем иметь, но пока что нет", - цитирует слова Эмери Sky Sports.

Добавим, что следующий матч "Астон Вилла" сыграет сегодня, 14 декабря, в 19:30 против "Ноттингема".

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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